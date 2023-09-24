وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب ناشئات اليد بعد تتويجها بلقب إفريقيا

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئات مواليد 2006، بمطار القاهرة الدولي، بعد عودتها من تونس، عقب التتويج بلقب بطولة إفريقيا.

وحقق المنتخب المصري لقب البطولة بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 29-16 في مباراة الدور النهائي من البطولة.

وجاء الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب الوطني بمطار القاهرة الدولي في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على تقديم الدعم المعنوي والتحفيز الدائم للأبطال والبطلات المصريين الرياضيين الذين يحققون الإنجازات الرياضية لمصر في مختلف المحافل.

ونقل مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، تهنئة الدكتور أشرف صبحي إلى الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وجميع أعضاء البعثة واللاعبين على المجهود المبذول من جانبهم ورفعهم علم مصر عاليًا.

وتعد هذه البطولة أول مشاركة رسمية لمنتخب مصر للناشئات مواليد 2006 عقب تكوينه، واستطاع تقديم أداء أكثر من جيد ومميز والتأهل إلى منافسات بطولة العالم، في إنجاز وتحدي جديد يُحسب للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين وأعضاء مجلس الإدارة.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من: شروق محمود، جهاد وائل، نهى ايهاب، شهد صفي، ملك طه، سرمدا دعبس، رقية ياسر، مزنه احمد، جودي محمد، جنة تور، بسملة احمد، نورا مصطفى، مايا عبدالله، جودي وليد، جنى ياسر، هنا الحسين، جنا ايهاب.

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة اليد إنجازًا كبيرًا بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا، وهي أول مشاركة رسمية للمنتخب في البطولة. وجاء الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب من قبل وزارة الشباب والرياضة تقديرًا لجهود اللاعبين والجهاز الفني في تحقيق هذا الإنجاز.