نائب محافظ بني سويف يتفقد اختبارات المتقدمين في مسابقة المهندسين للعمل بالمحافظة

تابع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، أعمال الاختبار التحريري لاختيار مهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،من المتقدمين للمسابقة، التي أعلنت خلالها المحافظة عن حاجتها للتعاقد مع عدد من المهندسين في تخصصات (مهندس مدني،تخطيط عمراني، عمارة، كهرباء، اتصالات IT)وتم الإعلان عن الوظائف عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وموقعها الرسمي على الإنترنت.

وتفقد نائب المحافظ، جانباً من سير أعمال الامتحانات"التي تعقد بكلية هندسة بني سويف شرق النيل"واطمئن على توافر كافة التسهيلات والتيسيرات التي وجه بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"، مشيراً إلى أنه تمت مراعاة أن تتسم الاختبارات بالجانب التطبيقي ، وتضمينها عنصر الإبداع والابتكار وتحت إشراف نخبة من الأساتذة الاكاديميين بكلبة الهندسة

من جهته أضاف مدير الموارد البشرية، أنه تقرر إجراء الاختبار التحريري، والذي يعقد في يوم واحد،بمقر الكلية، لكافة المتقدمين للوظائف المُعلن عنها، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية لهم بعد تقسيمهم إلى مجموعتين ،على مدار يومين "غدا الاثنين25 سبتمبر للمجموعة الأولى وبعد غداً الثلاثاء 26 سبتمبر للمجموعة الثانية "، حيث تُجرى المقابلات اعتبارا من الساعة 10 صباحا بمبنى ديوان عام المحافظة كورنيش النيل بمدينة بني سويف

رافق نائب المحافظ، خلال تفقده للاختبارات كل من أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة وفي حضور اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة بني سويف.

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