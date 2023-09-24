الجهاز الفني بقيادة كولر يعاين أرضية ملعب مباراة سانت جورج

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على معاينة ملعب استاد القاهرة، قبل مواجهة سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وتابع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، قبل انطلاق عمليات الإحماء بعد قليل.

كشف كولر، المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر أمام سانت جورج، في المباراة التي تبدأ بعد قليل على استاد القاهرة.



تشكيل الأهلي ضد سانت جورج:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

