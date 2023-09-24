4 علامات غير معروفة لمرض الزهايمر.. الاكتئاب أبرزها

مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، وهو ما يمثل ما يصل إلى 80 في المئة من جميع حالات الخرف، ويعتقد أنه ناجم عن تراكم غير طبيعي للبروتينات داخل خلايا الدماغ وحولها.

ومن العلامات المعروفة التي يربطها الكثير منا بهذه الحالة، مشاكل في الذاكرة مثل: نسيان الأسماء أو المحادثات الأخيرة ومع ذلك، هناك بعض العلامات الأقل شهرة والتي قد تشير أيضًا إلى مرض الزهايمر.

فقدان السمع

قد يبدو فقدان السمع لدى أحد أفراد أسرتك علامة نموذجية للشيخوخة، ويظهر المزيد والمزيد من الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف. في الواقع، أظهرت الأبحاث أن فقدان السمع غير المعالج هو أحد أكبر عوامل الخطر المحتملة للخرف والتي يمكن تعديلها.

ولا تزال الأبحاث مستمرة، ولكن أحد الأسباب المشتبه بها لذلك هو العزلة الاجتماعية، والتي يمكن أن يكون سببها فقدان السمع، والذي يمكن أن يؤدي إلى التدهور المعرفي المرتبط بالخرف، كما تقول طبيبة الأعصاب فيتالينا كوزلوفا حصريًا لموقع MedicForum.

أظهرت بعض الدراسات أن فقدان السمع غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الدماغ قد تترافق مع ضعف إدراكي وبداية الخرف.

الاكتئاب

يعاني ما يصل إلى 40 بالمائة من المصابين بمرض الزهايمر من الاكتئاب، وفي كثير من الحالات، قد يعاني الأشخاص المصابون بالخرف من الاكتئاب بسبب مشاعر العزلة الاجتماعية والوحدة ولكن الأبحاث تظهر أيضًا أن الأشخاص الذين عانوا من الاكتئاب في منتصف العمر لديهم خطر متزايد بنسبة 70 إلى 80 بالمائة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

مشاكل في الفهم

يمكن أن يؤدي الخرف إلى إتلاف الفصوص القذالية، وهو جزء من الدماغ الذي يعالج المعلومات حول الأشياء ثلاثية الأبعاد. وهذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في تصور وإدراك الفضاء، مما يعني أن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر قد يواجهون صعوبة في الإدراك المكاني أو القدرة على الحكم بدقة على المسافات.

قد يشمل ذلك صعوبة في استخدام السلالم أو ركن السيارة أو التعرف على الأشياء.

العزل الاجتماعي

يعاني ثلث الأشخاص المصابين بالخرف الخفيف إلى المتوسط من الوحدة، وذلك لأنه كما ذكرنا أعلاه، قد يواجه الأشخاص المصابون بالخرف صعوبة في التواصل الاجتماعي. يمكن أن تحدث العزلة بسبب فقدان الذاكرة، والارتباك، وصعوبة استكمال المهام اليومية العادية، وصعوبة متابعة المحادثات.

يسرد أعراض مرض الزهايمر:

فقدان الذاكرة

الارتباك والارتباك والضياع في الأماكن المألوفة

صعوبة في التخطيط أو اتخاذ القرارات

مشاكل في النطق واللغة

مشاكل في التحرك دون مساعدة أو أداء مهام الرعاية الذاتية

تغيرات في الشخصية مثل العدوانية والمتطلبة والشك في الآخرين

الهلوسة والأوهام (تصديق أشياء غير صحيحة)

مزاج سيئ أو قلق.

إذا ظهرت على شخص تعرفه علامات مرض الزهايمر، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية.