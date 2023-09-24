خبير: انفصال الاقتصاد الصيني عن الاتحاد الأوروبى يسبب أضرارًا (شاهد)

أكد المحلل الاقتصادي عاصم منصور، أن الصين صاحبة أكبر ثاني اقتصاد عالمي.

وتابع “منصور” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبى تضرر كثيرا بسبب انفصاله اقتصاديا عن روسيا.

وأشار إلى أن انفصال الاقتصاد الصيني عن الاتحاد الأوروبى وأمريكا يسبب أضرار اقتصادية ضخمة لا يمكن تخيلها، مستطردا أن التلويح بالانفصال الاقتصاد الصيني، سيعيد الكثير من الملفات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا من جانب والصين من جانب آخر لـ طاولة النقاشات.

وفي سياق آخر، قال نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي نية للانفصال عن الصين في التعاملات المختلفة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وأضاف أوروبا تحتاج إلى حماية نفسها عندما يتم إساءة استخدام انفتاحها، حيث يتطلع الجانبان إلى تهدئة التوترات المتزايدة بشأن الجغرافيا السياسية والتجارة.