الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خبير: انفصال الاقتصاد الصيني عن الاتحاد الأوروبى يسبب أضرارًا (شاهد)

الاقتصاد الصيني
الاقتصاد الصيني

أكد المحلل الاقتصادي عاصم منصور، أن الصين صاحبة أكبر ثاني اقتصاد عالمي.

 

txt

تفاؤل الاقتصاد الصيني يرفع الأسهم الأوروبية

txt

الاقتصاد الصيني يتعافى بقوة ولكن عدم اليقين يظل قائمًا حتى 2024

وتابع “منصور” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبى تضرر كثيرا بسبب انفصاله اقتصاديا عن روسيا. 

 

وأشار إلى أن انفصال الاقتصاد الصيني عن الاتحاد الأوروبى وأمريكا يسبب أضرار اقتصادية ضخمة لا يمكن تخيلها، مستطردا أن التلويح بالانفصال الاقتصاد الصيني، سيعيد الكثير من الملفات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا من جانب والصين من جانب آخر لـ طاولة النقاشات.

 

 

وفي سياق آخر، قال نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي نية للانفصال عن الصين في التعاملات المختلفة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

 

وأضاف أوروبا تحتاج إلى حماية نفسها عندما يتم إساءة استخدام انفتاحها، حيث يتطلع الجانبان إلى تهدئة التوترات المتزايدة بشأن الجغرافيا السياسية والتجارة.

مواد متعلقة

"المركزي" الصيني يخفض من جديد نسبة فائدة مرجعية لدعم الاقتصاد

اليوان الصيني يقفز بعد تعهد بكين بدعم الاقتصاد
الجريدة الورقية