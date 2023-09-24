غدا الإثنين.. قافلة طبية مجانية لأهالي مغاغة بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية قفادة ، إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، على مدار يومين متتاليين 25و26 سبتمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية ، تضم العديد من التخصصات منها، (الأطفال- الباطنة - الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.