الداخلية تستجيب لإستغاثة سيدة فى العثور على أطفالها بالقليوبية وإعادتهم

تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بلاغا من وزارة النقل بناءً على إخطار منظومة شكاوى مجلس الوزراء من (ربة منزل – مقيمة بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بأنها حال تواجدها بمحطة سكك حديد بنها بالقليوبية صحبة (أطفالها ، سن 17 و 13 و 6 ).

و تمكنوا من استقلال القطار دونها وطلبت المساعدة فى العثور عليهم، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من العثور عليهم بمحطة سكك حديد القاهرة ، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتم تسليمهم إلى والدتهم والتى تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإستغاثتها وإعادة أطفالهم .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

