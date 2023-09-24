شاب يتخلص من حياته في أكتوبر

كتب شخص الفصل الأخير من حياته بطريقة مأساوية، بتعليق نفسه في حبل مثبت بجنش في السقف، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بانتحار شخص بشنق نفسه في أكتوبر بالقرب من مسجد الحصري.

انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة المتوفي مفارقا الحياة ويرتدي كافة ملابسه، ويتم التحقيق مع أسرته لكشف ملابسات الواقعة.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" داخل مصرف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" داخل مصرف زراعي على طريق قرية مناشي الخطيب بدائرة مركز شرطة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين 10 أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى انتشال السيارة من داخل المصرف الزراعي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

إصابة 7 مواطنين فى حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل

أصيب 7 مواطنين بالعريش، بينهم طفل بإصابات متنوعة في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بمدينة العريش، شمال سيناء وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بحادث تصادم ميكروباص مع تروسيكل بقرية عاطف السادات بالعريش وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم .

ودفع مرفق اسعاف شمال سيناء بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم ووصفت التقارير الطبية بأن حالتهم العامة متوسطة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد مطير 7 سنوات اصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و أحمد حمدان 14 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وفارس محمد 14 سنة أصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وصلاح محمد 12 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، ومهيب محمد 12 سنة اصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، و أحمد محمد 14 سنة اصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم عبدالشافي عبدالله 60 سنة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

مصرع 4 أطفال في حريق منزل

لقى 4 أطفال بناحية قرية النويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مصرعهم في حريق نشب بمنزل جدهم وذلك أثناء لهوهم بالمنزل تطاير شرر من فرن بلدى وأمسك بسقف المنزل المشيد من البوص وأفلاق النخيل، مما أدى إلى سقوطه على الأطفال الأربعة ووفاتهم وتم نقل الجثامين للمستشفى المركزى بالمنشاه.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الدويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بسبب تطاير شرر من فرن بلدى نتج عن الحريق وفاة 4 أطفال من جراء الحريق.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده وتبين من خلال الانتقال والمعاينة للجهات المعنية تبين بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الدويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج عقب تطاير شرر من فرن بلدى وأمساك النيران بسقف المنزل المشيد من البوص وأفلاق النخيل الأمر الذى أدى إلى سقوط سقف المنزل من جراء احتراقه على الأطفال مما نتج عنه وفاتهم وتبين أن الضحايا ع . م . ع 6 سنوات وشقيقته ج . م . ع 4 سنوات ووفاة شقيقين آخرين هما و . ح . ر 5 سنوات ، وشقيقتها ف . ح . ر 4 سنوات والمنزل محل الحريق هو منزل جدهم.

تم نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ على الجثامين الأربعة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وتم إخطار الجهات المعنية صحة سوهاج والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى لإجراء شئونهم كلا فيما يخصه وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.