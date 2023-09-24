روشتة طبية من جمال شعبان لصحة الجسم والروح (الوصايا العشر)

أعلن الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عميد معهد القلب السابق، عن عدد من الوصايا التي من الممكن ان تساعد في زيادة صحة الجسم، وسماها “‏الوصايا العشر لصحة الجسم والروح”.

روشتة طبية من الدكتور جمال شعبان

ونشر "شعبان"، عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، 10 وصايا التي من الممكن أن تساعد في زيادة صحة الجسم، والتي وجاءت كالتالي:

أشعة الشمس في غير أوقات الذروة طبعا

‏ الهواء الطلق النقي

‏النوم الكافي ليلاً

‏كثرة شرب الماء

‏المشي نصف ساعة يومياً علي الأقل

‏الغذاء الصحي المتوازن

‏الصلاة وهي غذاء للروح لايمكن الاستغناء عنه

‏الصدقة والبذل والعطاء

‏القناعة

‏الابتعاد عن الحقد والحسد والغل والغيرة والحزن

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن هناك عددًا من السلوكيات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب بشكل جيد، مشددًا على أنه ولا بد من عند الحفاظ على القلب لا بد من إجراء 3 تحاليل واختبارات طبية، وهي قياس ضغط الدم، وقياس نسبة السكر في الدم، وقياس الكوليسترول.

روشتة طبية من جمال شعبان لوقاية القلب:

وقدم “شعبان”، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، روشتة للحفاظ على القلب، لا بد من تقليل عدد من الأكلات والمواد الغذائية كالملح والسكر والدقيق الأبيض، والمشروبات الغازية واللحوم الحمراء والمحفوظة، ولا بد من الامتناع بشكل كامل عن التدخين والسمن الصناعي والمخدرات.

جمال شعبان

وأشار إلى أنه ولا بد من توافر عدد من المواد الغذائية المفيدة والصحية في عدد من الوجبات التي تأكلها باستمرار، وهي الخضراوات والفواكه والمكسرات، كما أنه ولا بد من التحكم في السلوك وعدم الزعل بشكل كبير، نصح بعدم فعل عدد من السلوكيات، قائلًا: “ما تزعلش.. ما تقلقش .. ماتتوترش”.