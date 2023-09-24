فصل التيار الكهربائي بطهطا هذا الأسبوع لمدة 8 ساعات للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء سوهاج، عن فصل التيار الكهربائي، من امس السبت، الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 27 من ذات الشهر، ولمدة 8 ساعات عن 5 نجوع، بمجلس قروي الصفيحة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج؛ وذلك نظرًا لأعمال الصيانة الخاصة بالمحولات الكهربائية بالمجلس القروي.



ووفقًا للإشارة الواردة من هندسة كهرباء سوهاج، للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، فإنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن الأماكن الآتية بمجلس قروى الصفيحة وهي: (نجع مغيزل، نجع مطر، نزلة خاطر، الشيخ جمعة، كوم نايل) وذلك بداية من امس السبت، الموافق 23/9/2023 وحتى الأربعاء الموافق 27/9/2023 من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساءً.



وأوضحت شركة الكهرباء، أنه سيتم إعادة التيار عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بمحولات الكهرباء مطالبة أصحاب المخابز بتوفيق أوضاعها على المواعيد المحددة مسبقا حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة المزمع القيام بها بالمحولات الكهربائية .