رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد إختبارات القبول بقسم اللغات برياض الأطفال

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات اليوم الأول من إختبارات الالتحاق بقسم اللغات بمرحلة رياض الأطفال بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي للعام الدراسي 2023/2024م.



وخلال تفقده لاختبارات القبول استمع رئيس المنطقة إلى شرح الدكتورة لبنى السيد، مدير إدارة رياض الأطفال، والدكتور عبد الحكم محمود حسين، مدير إدارة التعليم النموذجي والتجريبي، لنظام الاختبارات ومراحلها المتنوعة، ووجه " حمادي " القائمين على المقابلات بالدقة ومراعاة التعليمات والتيسير على أولياء الأمور والأطفال.



وتجري الاختبارات لمدة ثلاثة أيام وتنتهي يوم الإثنين الموافق 25/9/2023م تحت إشراف الأستاذ أحمد حسن من الإدارة العامة للتعليم النموذجي بقطاع المعاهد الأزهرية.



وفي سياق متصل عقدت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، إختبارات مسابقة هيئة البريد المصري السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم التي تنظمها بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع ‏المعاهد الأزهرية، وتستهدف العاملين بهيئة البريد المصري.



وتابع فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، لجان الاختبارات بمعهد ‏فتيات علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 54 متسابقًا تم ‏توزيعهم على 3 لجان، وتبلغ عدد مستويات المسابقة أربعة مستويات، ينقسم كل مستوى إلى فرعين، ومدة ‏الاختبار عشر دقائق لخمسة أسئلة عبر الحاسب الآلي..