الأحد 24 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على جميع أنحاء مصر

الأرصاد
الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الاثنين، طقس حار نهارًا على جميع أنحاء مصر، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلاً طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 25

رأس سدر 36 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 22

السلوم 30 19

سيوة 37 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 21

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 40 20

أبوسمبل 40 26

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