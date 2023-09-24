صحة سوهاج تعقد اليوم العلمي لأطباء طب وجراحة العيون

عقدت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج اليوم العلمي لأطباء طب وجراحة العيون والمعتمد من المركز الإقليمي للتدريب بالمحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق كورال العائم بسوهاج حيث شارك باليوم العلمي كوكبة من أفضل استشاريي طب وجراحة العيون .

وتم عقد اليوم العلمي تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالتعليم الطبي المهني والتدريب والاستثمار في الأفراد أعضاء الفرق الطبية وتحت إشراف الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور حسن محروس مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية والدكتور وليد العرشي مدير إدارة طب العيون وفي إطار التعاون المشترك بين المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج

وSOHAzG Ophthalmologists Club

وبرعاية شركة أوركيديا .

كانت المحاضرات تحت عنوان

(Clinical Approach for Decreased Vision. Anterior Segment Causes)

وحاضر فيها الدكتور محمد عز الدولة أستاذ مساعد طب وجراحة العيون بكلية طب سوهاج والدكتور عمرو منير أستاذ مساعد طب وجراحة العيون بكلية طب سوهاج والدكتورة أسماء الأصمعي أخصائي طب العيون بمستشفى رمد سوهاج .



يأتي ذلك في سياق تطوير منظومة التعليم الطبي المهني والتدريب بمحافظة سوهاج وتنفيذ البرامج التدريبية الطبية المعتمدة طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية.



وفي سياق متصل وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالتعليم الطبي المهني والتدريب والاستثمار في الأفراد أعضاء الفرق الطبية وبإشراف الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج وبحضور الدكتور الحسيني الجارحي المشرف العام على التعليم الطبي والتدريب والدكتور وليد إسماعيل مدير المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج والدكتورة أمل مصطفى منسق تدريب الصيادلة وبالتنسيق مع الدكتورة إيزيس وهيب ناشد مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية تم عقد اليوم العلمي للصيادلة العاملين بالمستشفيات التابعة للمديرية بعنوان

Non pharmacological treatments of chronic diseases

وتم عقد اليوم العلمي بالمركز الاقليمى للتدريب بسوهاج وقام بإلقاء المحاضرات الدكتور محمود المنشاوي رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدله جامعة سوهاج.



يأتي ذلك في سياق تطوير منظومة التعليم الطبي المهني والتدريب بمحافظة سوهاج وتنفيذ البرامج التدريبية الطبية المعتمدة طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية.