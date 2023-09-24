كيفية استخدام قفل دردشة واتساب

خصوصيتك على الإنترنت مهمة بقدر خصوصيتك في الحياة الواقعية. مع قيام Meta بجلب رسائل التشفير الشامل إلى واتساب WhatsApp، فمن المحتمل أنك مستخدم مهتم بالبيانات والخصوصية. ولكن ماذا يحدث إذا انفصلت جسديًا عن هاتفك الذكي؟ نحن نحمل أجهزتنا في كل مكان، والخلط العرضي أو ترك جهاز أندرويد Android اللوحي الذي يمكن الاعتماد عليه دون مراقبة في مكان عام يترك الأجهزة مفتوحة لأعين المتطفلين. مع وضع ذلك في الاعتبار، فكر في قفل محادثاتك الحميمة والخاصة على حساب WhatsApp الخاص بك. أدناه، نرشدك خلال خطوات قفل محتوى مراسلة WhatsApp باستخدام ميزة Chat Lock.

ما هو قفل دردشة الواتساب؟

في مايو 2023، طرح واتساب ميزة جديدة لقفل الدردشة. قدمت ميتا Meta هذه الميزة لرفع مستوى الأمان وحماية الخصوصية في WhatsApp Messenger إلى مستوى آخر. يمكنك التحكم في جهات الاتصال والمحادثات الجماعية الخاصة بك عن طريق وضع هذه المواضيع في مجلد مخفي لا يمكن لأحد سواك الوصول إليه أو رؤيته عبر رمز المرور وبصمة الإصبع ومعرف الوجه.

وفي النهاية، يخطط واتساب لطرح المزيد من الخيارات لميزة الخصوصية هذه، مثل القدرة على إنشاء كلمات مرور فريدة للمحادثات الفردية التي تريد إخفاءها. يمكنك عرض هذه المحادثات الخاصة في مجلد دردشة مقفل منفصل. إذا غيرت رأيك بشأن قفل هذه المواضيع، فيمكنك عكس الإعدادات من خلال تبديل بسيط.

نتيجة لاستخدام ميزة قفل الدردشة، يتم أيضًا إخفاء الإشعارات الخاصة بالرسالة الجديدة المستلمة من جهة الاتصال هذه في الدردشة المقفلة. يضمن Meta أن ميزة WhatsApp Chat Lock الجديدة توفر الخصوصية والأمان الكاملين أثناء استخدام التطبيق. لذلك لم تعد مضطرًا إلى القلق بشأن أعين المتطفلين من أقرب أصدقائك أو أفراد عائلتك الذين يمكنهم الوصول إلى جهازك. الآن، مع خيار WhatsApp Chat Lock، يمكنك إبقاء محادثاتك الحميمة بعيدة عن متناول أي شخص.

إذا كنت مستخدمًا مترددًا لتطبيق WhatsApp في الماضي، فقد قمنا بتضمين أداة تنزيل متجر Play أدناه لتبدأ في هذا التحديث الجديد. يمكن لمستخدمي iPhone وiPad تنزيل WhatsApp من متجر التطبيقات.