بالقهوة والبخور.. جورجينا تشارك في احتفالات اليوم السعودي (شاهد)

احتفلت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم منتخب البرتغال، ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، باليوم الوطني السعودي، على طريقتها الخاصة.

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مشاركة جورجينا في احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وارتدت جورجينا عباءة وهي داخل أحد الأماكن العامة وطلبت من أحد الاشخاص قهوة متحدثة باللغة العربية.

جورجينا تشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي

ونشرت صورة عبر صفحتها على "إنستجرام" وهي تقوم بتبخير نفسها.

احتفلت المملكة العربية السعودية، أمس السبت، بـ اليوم الوطني السعودي 93 تحت شعار «نحلم ونحقق»، والذي يعكس اقتراب تحقيق أحلام وطموحات المملكة في كل المجالات والتطورات التي حدثت في المملكة الفترة الماضية.

وتعود قصة الاحتفال بـ"اليوم الوطني السعودي" إلى عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، إذ قرر في يوم الخميس الموافق 21 جماد الأول لعام 1351 هجري الموافق حينها 23 سبتمبر 1932م، تغيير اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد» إلى «المملكة العربية السعودية».

وتبقى إجازة اليوم الوطني السعودي كما هي في كل عام، ويضاف عليها إجازة يوم التأسيس السنوية في 22 من شهر فبراير.

https://www.tiktok.com/@li1all/video/7281929413334191368?is_from_webapp=1&sender_device=pc