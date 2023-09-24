معاناة أهالي جنوب سيناء .. اتوبيسات " شرق الدلتا " متهالكة و التكيف معطل والاستراحات غير آدمية

مع تزايد الوقت، تعاني شركة "شرق الدلتا" للنقل الحكومي من مشاكل تستمر في التراكم، وهذا يترك تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على تجربة المسافرين اليومية.

تتضمن هذه المشاكل عدم عمل أجهزة التكييف بشكل مناسب في الحافلات، واستراحات غير ملائمة وبعيدة عن المعايير الإنسانية، وتفاوت في تعريفة الأجرة، بالإضافة إلى عدم توفر الخدمة في جميع المدن.

فيما يتعلق بأجهزة التكييف، يبدو أنها تعاني من مشاكل تقنية تجعل الركاب يعانون خلال فصل الصيف، حيث يواجهون حرارة شديدة وازدحامًا، مما يجعل تجربتهم غير مريحة.

وعلى صعيد الاستراحات التي تُقدم للركاب أثناء الرحلات، فإنها تفتقر إلى الراحة والنظافة والمستوى الإنساني المطلوب، مما يترتب عنه استياء كبير من قبل المسافرين.

بالنسبة لتعريفة الأجرة، هناك تضارب واضح في الأسعار المطبقة على الرحلات، وهذا يثير الارتباك بين الركاب ويقوي شعورهم بعدم الثقة في الشركة.

تواجه الشركة صعوبة كبيرة في الالتزام بالمواعيد المحددة للرحلات، حيث يعاني المسافرون من تأخيرات متكررة وعدم انتظام في الجداول. هذا يؤثر سلبًا على الركاب الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في حياتهم اليومية.

كما صرح أيمن أبو زيد بقوله: "معاناة لا تنتهي من شركة 'شرق الدلتا'. أجهزة التكييف تعجز عن توفير الراحة، والاستراحات لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية. تضارب في التعريفة وتأخيرات في كل رحلة. إنها مشكلات جسيمة يجب التعامل معها بجدية."

وعلق أحد المسافرين قائلًا: "سوء الاستراحات على الطريق يجعل السفر محطة غير مريحة وغير آدمية ."

وأضاف آخر: "الأسعار لا تنعكس بأي شكل من الأشكال جودة الخدمة. نحن ندفع المزيد مقابل خدمة غير كافية."

وفيما يتعلق بالمواعيد، أبدى مسافر آخر استيائه قائلًا: "حاولت حجز تذكير واحد واكتشفت أن الأتوبيس الوحيد قد تم إلغاؤه. ليس هناك أنضباط أو رقابة أو صيانة."

إن هذه التعليقات تجسد الاستياء الشديد

والحاجة الماسة لإصلاح شامل لخدمة النقل الحكومية من قبل شركة "شرق الدلتا

في المقابل، تبرز الشركات الناشئة في مجال النقل الخاص بتقديم خدمات أفضل وأسعار تنافسية. هؤلاء يلتزمون بالمواعيد ويقدمون تجربة أفضل للمسافرين، وبذلك يصبحون خيارًا أكثر جاذبية.

في الختام، يبدو أن شركة "شرق الدلتا" في حاجة ماسة إلى إجراء تحسينات جوهرية في خدمتها للمسافرين. يجب أن تعمل على تحسين أجهزة التكييف والاستراحات وتوحيد تعريفة الأجرة، بالإضافة إلى تحسين الانتظام في الرحلات. هذا سيساعد في استعادة ثقة المسافرين وتحسين سمعة الشركة بشكل عام.