مدير مجازر سوهاج يوضح مواعيد شراء اللحوم

قال الدكتور أحمد حمدي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج أنه تلاحظ وجود الازدحام على الجزارين خلال الساعات الأولى من الصباح لشراء اللحوم الطازجة عقب وصولها من المجازر وهناك من يقف على رأس الذبيحة وبمجرد تعليقها بمحل الجزارة يقوم بالشراء وأحيانا تنتهي اللحوم فور وصولها بساعتين وتقاس شطارة الجزار لدى المواطنين بسرعة بيعه اللحوم التي أمامه بالمحل متسائلا هل ما يحدث صحيح أم إن المواطن ينتظر لشراء اللحوم في وقت متأخر أفضل ؟

وأضاف مدير إدارة المجازر الصح طبعاً هو إن شراء اللحوم ٱخر اليوم وأظن كلنا سمعنا عن مصطلح ( تشميع اللحمة) وبالمعنى العلمي ( التيبس الرمي regor mortis) وهذا معناه إن نسيج اللحمة يجب أن يأخد وقته حتى يكون اللاكتيك أسيد من بعد الدبح وهذا يأخد وقت على الأقل ٦ ساعات وهي مادة تحفظ اللحوم وتغلفها وتحميها من الميكروبات وبالتالي فرص فسادها مع الوقت ستكون ضعيفة جدا وكمان اللاكتيك أسيد يعطي المرونة والطعم المستساغ الجميل للحوم .



وأكد الدكتور أحمد حمدي، أنه علمياً المفروض أنتظر على شراء اللحوم عدة ساعات وعدم قطعها بعد الذبح مباشرة حتى يكون حفظها سليم وصحي وكمان طعمها يكون طيب ومستساغ .



وأشار مدير الإدارة، إلى أن بعض الناس تعتبر أن هذا الكلام علمي وكلام كتب ولا يعجبها وأقول لهولاء تعالوا نتكلم بلغة التجارة والبيع والشراء فالجزار دائما في بداية بيعه بيكون عايز يخلص من الأجزاء التي بيها دهون لأنها أسرع حاجة بتبوظ لو اللحمة فضلت متعلقة عنده في المحل لوقت طويل وده معناه إنك لو روحت عند الجزار في أول اليوم لازم هيلبسك في قطعية فيها دهون ولذلك لو الجزار عايز يخدمك هيقولك عدي عليا كمان شوية تكون ( اللحمة إتكشفت أمامي) .



ونوه الدكتور أحمد حمدي إلى إن الجزار يستخدم كميات كبيرة من المياه أثناء عملية الدبح والسلخ والتشفية وهذه المياه تتخزن داخل نسيج اللحمة وبتكون من ضمن الوزن لكن مع الوقت واللحمة متعلقة هذه المياه تتصفى منها بنسبة كبيرة وهتاخد وزن حقيقي ولذلك انصح المواطنين بشراء اللحوم عقب عودتهم منوأعمالهم أي في نهاية اليوم .