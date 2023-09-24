طائرة 19" يهزم إيسترن كومباني في بطولة منطقة الجيزة

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 19 سنة على فريق إيسترن كومباني بنتيجة 3-1 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة إيسترن كومباني ضمن الجولة الثانية من مباريات الدور الأول لبطولة منطقة الجيزة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/20

22/25

25/20

25/23

وتشارك في البطولة 4 فرق هي: الزمالك و٦ أكتوبر والصيد وايسترن كومباني.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق نظيره فريق صيد الدقي في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول للبطولة.

وحرص علي حضور المباراة اليوم، حمادة مجاهد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

ويقود الفريق وائل السلكاوي مديرا فنيا وأشرف فتحي إداريا.