كيفية استخدام ChatGPT لأتمتة إنشاء المحتوى وتحسين مواقع التواصل

إذا كنت ترغب في تسخير قوة ChatGPT الخاصة بـ OpenAI للمساعدة في أتمتة إنشاء المحتوى الخاص بك وسير عمل الوسائط الاجتماعية، فسوف يرشدك هذا الدليل السريع خلال عملية أنشأها مايكل بورمان. والذي تفضل بمشاركة رؤيته حول كيفية إنشاء نظام مدعوم من ChatGPT-4 يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي ويجمعها مع خدمات مثل Make وAirtable وGoogle Sheets وWordPress والمزيد.

أصبحت عملية إنشاء المحتوى ونشره للاستخدام الشخصي أو التجاري جانبًا مهمًا للتواجد عبر الإنترنت. ومع ذلك، يمكن أن تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً ومكلفة، خاصة عندما تتضمن نشر المحتوى على منصات رئيسية مثل Medium وWordPress وTwitter وLinkedIn. والخبر السار هو أن التقدم التكنولوجي، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، جعل من الممكن أتمتة هذه العملية، وبالتالي توفير الوقت والموارد. سوف تتعمق هذه المقالة في كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة إنشاء المحتوى الخاص بك وسير عمل الوسائط الاجتماعية بشكل كامل.

تتضمن الخطوة الأولى في أتمتة إنشاء المحتوى استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث. يمكن استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي المتطور لإجراء الأبحاث حول مجموعة متنوعة من المواضيع، مما يضمن بقاء المحتوى جديدًا ومحدثًا. يمكن استضافة وكيل الذكاء الاصطناعي هذا على منصات مثل Make، والذي يبدأ أيضًا عملية الأتمتة عن طريق إنشاء صف جديد في Airtable، وهو برنامج قائم على السحابة يقوم بتخزين كل المحتوى والروابط إلى المنشورات.

إنشاء محتوى ChatGPT تلقائيًا

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يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بالحصول على موضوع من مستند جداول بيانات Google الذي يحتوي على أكثر من 100 موضوع محتوى مختلف. تعد هذه خطوة حاسمة لأنها تسمح بتغطية مجموعة واسعة من المواضيع، وبالتالي ضمان بقاء المحتوى متنوعًا وجذابًا. بمجرد اختيار الموضوع، يجري وكيل الذكاء الاصطناعي بحثًا ويعيد مجموعة مكثفة من المعلومات من صفحات ويب متعددة. تشكل هذه المعلومات أساس المحتوى الذي سيتم إنشاؤه.

كيفية استخدام ChatGPT لإنشاء المحتوى

تتضمن الخطوة التالية استخدام المحول التوليدي المدرب مسبقًا 4 (GPT-4)، وهو نموذج للتنبؤ باللغة، لإنشاء المدونات. يتم استخدام سلسلة من استدعاءات ChatGPT-4 لإنشاء منشور المدونة، بما في ذلك العنوان والمخطط والحلقة الثابتة والعلامات. تضمن هذه العملية أن المحتوى ليس مفيدًا فحسب، بل أيضًا جيد التنظيم وصديق لكبار المسئولين الاقتصاديين.

بمجرد إنشاء المحتوى، يتم نشره بعد ذلك على WordPress، مع نشر الملخصات على LinkedIn وMedium وTwitter. يضمن هذا النهج متعدد المنصات وصول المحتوى إلى جمهور واسع، وبالتالي زيادة ظهوره وتأثيره. يتم بعد ذلك إرسال عناوين URL لهذه المنشورات مرة أخرى إلى Airtable للرجوع إليها مستقبلاً.

بالإضافة إلى النص، تلعب الصور أيضًا دورًا حاسمًا في إنشاء المحتوى. يشتمل النظام على واجهة برمجة تطبيقات منتصف الرحلة لأتمتة عملية إنشاء الصور. تقوم واجهة برمجة التطبيقات هذه بإنشاء صور للمدونة، والتي يتم بعد ذلك تخزينها مرة أخرى في Airtable. وهذا يضمن أن المحتوى ليس إعلاميًا فحسب، بل جذابًا بصريًا أيضًا.

سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي مؤتمتة بالكامل

تتضمن عملية الأتمتة أيضًا عملية مراجعة وتأكيد قبل النشر. تعد هذه خطوة حاسمة لأنها تضمن أن المحتوى خالي من الأخطاء ويلبي المعايير المطلوبة. يمكن استخدام أدوات مثل Zapier وMake لهذا الغرض، مما يسمح بأتمتة جزئية لعملية المراجعة.

يمكن ضبط النظام ليعمل تلقائيًا، وينتج محتوى جديدًا يوميًا. ويمكن أيضًا ضبطه للتشغيل عدة مرات في اليوم، مما يؤدي إلى إنشاء منشورات مدونة متعددة. تتيح هذه المرونة تدفقًا مستمرًا للمحتوى الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تواجد نشط عبر الإنترنت.

يمكن أن يؤدي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة إنشاء المحتوى وسير عمل الوسائط الاجتماعية إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات والأفراد على حدٍ سواء. فهو لا يوفر الوقت والموارد فحسب، بل يضمن أيضًا أن يكون المحتوى متنوعًا وجذابًا وحديثًا. باستخدام أدوات مثل Zapier وMake وAirtable وGoogle Sheets وGPT-4 من OpenAI، يمكن أتمتة عملية إنشاء المحتوى ونشره بالكامل، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب مهمة أخرى من عملك أو حياتك الشخصية.