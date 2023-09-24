رئيس مدينة رأس سدر يشهد مباردة " أمان " لذوي الهمم

شهد المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر بالبحر الأحمر، (مبادرة أمان لذوي الهمم ) التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي .

يأتي ذلك في ضوء إهتمام الدولة بذوي الهمم و بتوجيهات اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء.



جاء ذلك في حضور دعاء حمدي امين ذوي الاعاقة و مندوبين عن إدارة التضامن الاجتماعي برأس سدر و مكتب التأهيل بمدينة أبوزنيمة .

ورحب رئيس المدينة بالحضور ، ونقل تحية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للحضور، مقدماً الشكر والتقدير لرابطة ذوي الاعاقة و فريق العمل بمركز التأهيل بمدينة أبوزنيمة لتحملهم مشاقة السفر و الحضور لمدينة رأس سدر، وذلك لإنهاء إجراءات كروت الخدمات المتكاملة و غيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين من ذوي الهمم .