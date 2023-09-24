مدرب سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك يعلق على عودة محترفة الأبيض

علق حسام شكري المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك عن عودة المحترفة البرازيلية ميلكا لويسكا.

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أكد شكري في تصريحات إذاعية عبر برنامج طويلة وعالية على الشباب والرياضة مع الإعلامي هاني حتحوت صباح يوم الأحد "ميلكا وصلت صباح أمس السبت للانضمام لتدريبات الزمالك، اللاعبة الأمريكية وقعت للزمالك قبل السفر منذ أشهر".

وتابع "كل ما قيل عن توقيعه للأهلي كان غير صحيح، اللاعبة حصلت على مقدم التعاقد من المجلس السابق وقبل سفرها إلى بلادها".

وأضاف "صفحات السوشيال ميديا للناديين تقوم بفبركة وفرقعة أخبار غير صحيحة، اللاعبة وقعت للزمالك منذ فترة".