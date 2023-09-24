روجينا: فخورة بتكريمي من مهرجان المسرح العربي

أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها بالتكريم من مهرجان المسرح العربى المقام بالمعهد العالى للفنون المسرحية عن مسلسل ستهم التي شاركت به فى موسم رمضان الماضى.

وأكدت رجينا عبر حسابها على "فيس بوك" قائلة: "الحمد لله والشكر لله اليوم تكريمى فى المعهد العالى للفنون المسرحية عن مسلسل "ستهم".. فخورة بتكريمى فى بيتى الكبير فى مهرجان المسرح العربى الدورة 39 باسم أشرف زكى".

كما كرم المهرجان الدكتور أشرف زكي، والذي قال: "أشكر كل زملائي وكل القائمين على المهرجان، وأحب أن أوضح أنني نجحت في إدارتي بالمعهد بفضل كل العاملين وأصدقائي، ونجحت في إدارتي للأكاديمية بفضل زملائي أيضا، فنحن نحب الأكاديمية وطالما نتنفس سنظل نعطيها ونحبها".

وأضاف زكي: "اجتمعت مع لجنة التحكيم وقررنا عمل جائزة باسم كل منهما، والجائزة ستكون بقيمة مالية كبيرة، كما قررت عمل جائزة سنوية بقيمة 10000 جنيه، وتحمل تلك الجائزة اسم الدكتور فوزي فهمي، وستمنح لعنصر واحد فقط ولا تقسم على أكثر من عنصر".

وحضر حفل الافتتاح الفنانة روچينا، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسى، والمخرج معتز التونى، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.