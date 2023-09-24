بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال إفريقيا | يلا شوت ، يستعد النادي الأهلي بفارغ الصبر لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ستُقام هذه المباراة المهمة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وهو البداية المرتقبة للفريق المصري في مشواره للدفاع عن لقب البطولة الذي تُوج به في 11 مناسبة سابقة، آخرها في النسخة السابقة للبطولة.

تأمل جماهير الأهلي أن تكون هذه المباراة فرصة للفريق لتحقيق انتصار مهم بعد الخسارة في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. يبدو أن الأهلي في أفضل حالاته في الدوري المصري حيث حقق انتصارًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0، وهذا الأداء الرائع يعزز من ثقة الفريق قبل المشاركة في دوري الأبطال.

وعلى الرغم من الأداء المتميز في الدوري المحلي، يواجه الأهلي تحديات كبيرة في دوري الأبطال بسبب غياب العديد من اللاعبين الأساسيين. من بين هؤلاء، يبرز غياب لاعب الوسط الفرنسي أنتوني موديست الذي لم يتم قيده في القائمة الإفريقية، بالإضافة إلى غياب الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو اللذين يعانيان من الإصابة ولن يشاركا في المباراة.

من جانبهم، يطمح إدارة ولاعبو الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتعزيز فرصهم في التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

من الجدير بالذكر أن الأهلي يخوض مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبي ذهابًا وإيابًا في استاد القاهرة بناءً على اتفاق بين الفريقين بناءً على قرار من الكاف بسبب عدم مطابقة الملاعب الإثيوبية للمواصفات القارية.

موعد مباراة الاهلى وسان جورج بتوقيت مصر والقنوات الناقلة اليوم في دوري أبطال أفريقيا

نستعرض فيما يلي موعد مباراة الأهلي وسان جورج اليوم بتوقيت مصر والقنوات الناقلة بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا والمقامة علي ملعب ستاد القاهرة كما يلي:

موعد مباراة الأهلي اليوم بتوقيت مصر في دوري أبطال أفريقيا

تحدد موعد مباراة الأهلى وسان جورج في دور 32 من دوري أبطا أفريقيا فى تمام الساعة 8 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويوافق موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي الساعة 9 بتوقيت الإمارات العربية.

ويأتي موعد ماتش الأهلي الساعة 7 بتوقيت ليبيا.

تحدد موعد مباراة الأهلي وسان جورج في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت العراق وسوريا.

ويوافق موعد مباراة الأهلي الساعة 9 بتوقيت سلطنة عُمان.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وسانت جورج عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويأتي موعد ماتش الأهلي الساعة 8 بتوقيت الأردن والسعودية والكويت وقطر.

ويوافق موعد مباراة الأهلي في كأس السوبر اليوم الساعة 8 بتوقيت السودان.

ويأتي ماتش الأهلي في تمام الساعة 6 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج اليوم.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عرض ماتش الأهلي اليوم بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 1، وترددها كما يلي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الأهلي وسان جورج فى دوري أبطال أفريقيا

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت 1 المصرية المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي Al Ahly ضد نادي سان جورج الإثيوبي بث مباشر على القمر الصناعي النايل سات في دوري أبطال أفريقيا كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سان جورج الإثيوبي في كأس السوبر المصري اليوم

يأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إتحاد سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات- كهربا- أحمد عبدالقادر.