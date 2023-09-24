نائب محافظ سوهاج يناقش آليات التحول الرقمي

عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اليوم اجتماعا، لمناقشة آليات التحول الرقمى بمحافظة سوهاج، بحضور عصام الحناوى مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وحاتم عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، وعدد من العاملين بمركز المعلومات، وأعضاء البوابة الإلكترونية، ووحدة " حياة كريمة " بديوان عام المحافظة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

ونقل نائب المحافظ، تحيات محافظ سوهاج لجميع الحضور، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي كإتجاه من اتجاهات الدولة وهدف من أهداف خطة 2030م، لافتا إلى أهمية تدريب العاملين على استخدامات الحاسب الآلي، وتعريفهم بالأطر الحاكمة للتحول الرقمي .

ومن جانبه تحدث مدير مديرية التنظيم والإدارة عن الأطر القانونية والتنظيمية لوحدة التحول الرقمي المقرر إنشائها بالمحافظة، وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام أهمية التدريب المناسب لكافة العاملين، وخاصة العاملين في مجال المعلومات .

ووجه " القاضي " بأهمية العمل المستمر للوصول إلى التحول الرقمي الكامل، وتخزين كافة البيانات بكافة القطاعات، واستخراجها لمعاونة متخذ القرار، وطالبى الخدمة المعلوماتية من الحاسب الآلى مباشرة، وصولا إلى صفر استخدام أوراق في العمل الحكومي .