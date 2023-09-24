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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

القدس: 658 مستوطنًا اقتحموا ساحات الأقصى اليوم

ساحات المسجد الأقصى
ساحات المسجد الأقصى

أعلنت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، أن 658 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى خلال اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

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الأردن يدين اقتحامات متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

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مصر تُدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

وجاءت الدعوات عشية ما يسمى "عيد الغفران"، الذي يبدأ مع غروب شمس اليوم، ويتضمن صيامًا وشعائر تلمودية في ساحة البراق والكنس، وتوقفًا شاملًا عن كل الأنشطة حتى مساء غد الإثنين.

 

في وقت سابق شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت دخول المُصلين والمُرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة.

 

وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا، عشية "يوم الغفران".

 

من جهتها أفادت دائرة الأوقاف الفلسطينية أن المستوطنين نفذوا اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى على شكل مجموعات تتضمن كل مجموعة 40 مستوطنا، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

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