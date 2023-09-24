تشيلسي وأستون فيلا.. تعادل سلبي يحسم الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الاول من المواجهة الجارية بين تشيلسي وأستون فيلا بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشيلسي وأستون فيلا.. الشوط الاول ينتهي تعادل سلبي

شهد الشوط الاول سيطرة من جانب البلوز على مجريات اللقاء وكان الأكثر امتلاكًا للكرة لكن أستون فيلا كان الأكثر محاولة على مرمى تشيلسي وكان أقرب لتسجيل الهدف الافتتاحي في اللقاء.

بتلك النتيجة يكون أستون فيلا قد رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع من جدول الترتيب، على الجانب الأخر يكون تشيلسي وصل إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

يمتلك تشيلسي على مقاعد البدلاء كوكوريلا واوجتشوا وبيرجستورموبروخا وبالمر وشايلويل وبيتروفيتش وماتسين وواشنطن.

بينما يكتلك نادي أستون فيلا على مقاعد البدلاء كل من اولسن وتشامبرلين وتيليمانس ولينجلية ودوران وبايلي وديندونكير ورامسي وكيليمان.