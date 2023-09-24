قنا تُوفر 3 وسائل للإبلاغ عن سوء النظافة من خلال مبادرة"بلغني"

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة " بلغني " بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقي شكاوي المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع والترع بجميع مدن وقري المحافظة.

يأتي ذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المواطنين شركاء وطرفاً فعالاً في منظومة النظافة ، مناشدا السادة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في المبادرة من خلال تصوير تجمعات القمامة وارسالها .

وسائل تلقي البلاغات

وسيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا https://www.facebook.com/qena.governorate أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541.

وأضاف الداودي، أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول واحالتها علي الفور للجهات المختصة ، بالاضافة إلى متابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم ، مؤكدا أن ملف النظافة محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.