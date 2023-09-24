الدوري الإنجليزي .. شوط أول مثير بين أرسنال وتوتنهام

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي الشوط الأول من مواجهة أرسنال وتوتنهام الجارية بينهما الآن على ملعب الإمارات، لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.



تقدم أرسنال بالهدف الأول، والذي جاء عن طريق روميرو لاعب توتنهام بالتسجيل عن طريق الخطأ في مرماه، قبل أن يعادل توتنهام النتيجة عند الدقيقة 42 عبر اللاعب الكوري سون.

ويأتي تشكيل توتنهام في اللقاء على النحو الآتي..

حراسة المرمى: جيجيلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستيني أودوجي - كريستيان روميرو -ميكي فان دي فين - بيدرو بورو

خط الوسط: يفيس بيسوما - بابي ماتار سار - جيمس ماديسون

خط الهجوم: سون هيونج مين - ديان كولوسيفسكي - جونسون.

بينما يأتي تشكيل أرسنال على النحو الآتي..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشيكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، فابيو فييرا.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسيوس، إدواردو نيكيتاه.

ويخوض توتنهام اللقاء، محتلاً وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي فريق آرسنال في المركز الثالث بنفس رصيد السبيرز، ويحتل ليفربول الترتيب ذاته بنفس الرصيد من النقاط.