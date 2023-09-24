كيفية استخدام وضع الاستعداد على شاشة القفل في iOS 17

الآن بعد أن تم إطلاق نظام التشغيل iOS 17، أصبح المستهلكون يستمتعون بالتدريب العملي على العديد من ميزات iPhone التي تم إصدارها للتو. أحد الإضافات الأكثر إتقانًا هو وضع الاستعداد الجديد تمامًا. تعمل مجموعة الأدوات هذه على تحويل شاشة القفل الخاصة بك إلى عدد لا يحصى من الأدوات المفيدة، مثل المنبهات وإطارات الصور والمزيد.

ما هو الاستعداد؟

StandBy هي ميزة جديدة تأتي مع نظام التشغيل iOS 17. وهي تتيح لك تغيير شاشة القفل للوصول إلى عدد من الأدوات. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية عندما يكون الهاتف مرتبطًا بقاعدة شحن أو عندما تريد فقط إلقاء نظرة سريعة على شيء ما دون الحاجة إلى إلغاء قفل جهاز iPhone الخاص بك. هناك عدد من الأدوات المتاحة لهذا الوضع، بما في ذلك المنبهات وإطارات الصور وسيري ونوافذ المكالمات الواردة ومربعات الإشعارات الكبيرة. لقد سارعت تطبيقات الطرف الثالث إلى تقديم الدعم لـ StandBy، لذلك من المحتمل أن يجلب الغد مجموعة من الخيارات الجديدة.

كيفية استخدام وضع الاستعداد

إن البدء باستخدام StandBy أمر بسيط للغاية. قم بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بالشاحن وضعه على جانبه، حيث تم تصميم الأدوات للاستفادة من هذا الاتجاه. أبقِ الهاتف ثابتًا واضغط على الزر الجانبي لتنشيط وضع الاستعداد. بمجرد التنشيط، اسحب لليسار ولليمين للتبديل بين الأدوات والصور والساعات وخيارات العرض الأخرى. بمجرد اختيار المفضلة لديك، قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل للوصول إلى خيارات التعديل. على سبيل المثال، سيؤدي التمرير لأعلى عندما يكون المنبه على الشاشة إلى تغيير التصميم.

إذا كان هاتفك مزودًا بشاشة تعمل دائمًا، فسيتم تشغيل أدوات StandBy الخاصة بك دون انقطاع. بالنسبة للهواتف القديمة، سيتعين عليك النقر على الشاشة عندما تريد رؤية ما يحدث. تتميز أجهزة iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشاشة تعمل دائمًا. إذا كنت قلقًا بشأن الشاشة الساطعة التي تقاطع نومك، فما عليك سوى تشغيل الوضع الليلي وستتكيف الشاشة تلقائيًا مع الإضاءة المحيطة المنخفضة، وتغطي كل شيء بلون أحمر غير تطفلي.

كيفية إيقاف تشغيل وضع الاستعداد

هل انتهيت من التحديق بمحبة في المنبه؟ قم بإيقاف تشغيل StandBy من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم ابحث عن StandBy كخيار. بمجرد فتحه، ما عليك سوى النقر عليه إلى وضع إيقاف التشغيل كما تفعل مع Bluetooth أو WiFi.

كيفية تخصيص الحاجيات المتاحة

الأداة الافتراضية عند تشغيل StandBy لأول مرة هي المنبه، وهناك العديد من خيارات الطرف الأول المتاحة عن طريق التمرير إلى اليسار واليمين. ومع ذلك، هناك طريقة بسيطة لتخصيص الأدوات المتاحة، مما يسمح لك بحذف بعضها من المجموعة وإضافة أخرى.

لبدء هذه العملية، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على أي عنصر واجهة مستخدم أثناء تنشيط وضع الاستعداد. بمجرد فتح الهاتف عبر Face ID، سترى المجموعة الكاملة من الأدوات في وسط الشاشة في وضع اهتزاز يذكرنا عندما تقوم بحذف التطبيقات. ابحث عن أيقونة "+" في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة لإضافة عناصر واجهة المستخدم. سيكون لكل عنصر واجهة مستخدم علامة "-" مرفقة بأيقونة الصورة المصغرة. انقر فوق ذلك لحذف الأداة من مجموعتك