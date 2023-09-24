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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الغندور.. الأهلي "ضيّع" برونزية العالم لـ السلة أمام منافس متواضع

خالد الغندور
خالد الغندور

علّق خالد الغندور على خسارة فريق الأهلي لكرة السلة برونزية العالم أمام فريق صيني متواضع.

وخسر فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد سقوطه أمام جولدن بولز الصيني، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد.

ونشر عبر حسابه علي فيسبوك قائلا: هزيمة الأهلي من الفريق الصيني المتواضع و خسارته لبرونزية كأس العالم للأندية لكرة السلة.

وأقيمت بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، في سنغافورة، من يوم 21 سبتمبر الماضي وتنتهي المنافسات اليوم الأحد.

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