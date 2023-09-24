الغندور.. الأهلي "ضيّع" برونزية العالم لـ السلة أمام منافس متواضع

علّق خالد الغندور على خسارة فريق الأهلي لكرة السلة برونزية العالم أمام فريق صيني متواضع.

وخسر فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد سقوطه أمام جولدن بولز الصيني، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد.

ونشر عبر حسابه علي فيسبوك قائلا: هزيمة الأهلي من الفريق الصيني المتواضع و خسارته لبرونزية كأس العالم للأندية لكرة السلة.

وأقيمت بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، في سنغافورة، من يوم 21 سبتمبر الماضي وتنتهي المنافسات اليوم الأحد.