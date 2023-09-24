تحطم طائرة عسكرية أثناء هبوطها شمال مالي

أفاد مصدر محلي فى مالي بأن طائرة عسكرية تحطمت، صباح اليوم، أثناء هبوطها بمنطقة غاو الواقعة شمال شرق مالي.



ونقلت وسائل الإعلام في مالي، إن مسوؤل في مطار غاو، قال إن "الأسباب لم تعرف بعد"، ولم يتم بعد إجراء تقييم لهذا الحادث.

وأشارت إلى أن متحدثا باسم الجيش الألماني، ما يزال موجودا في غاو في إطار بعثة الأمم المتحدة بمالي (مينوسما)، مؤكدًا بأن وقوع الحادث صباحا.



وأوضح أنه "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا حاليا، تجاوزت الطائرة مدرج الهبوط"، مؤكدا أن الطائرة ليست تابعة للجيش الألماني.



وأضاف أن الأمر يتعلق بـ"طائرة من طراز أي-ال-76 (IL-76 روسية الصنع)، ولا يستخدمها الروس فحسب، بل تستخدمها أيضا القوات المالية وغيرها".



ويستخدم الجيش المالي وشركاؤه الروس و"مينوسما" مطار غاو العسكري.

ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوتر بين المجموعات المسلحة المتواجدة بالمنطقة والجيش المالي.



تحطمت طائرة شحن تابعة لقوات فاجنر الروسية، من طراز Il-76 في مالي في مطار جاو، وتزعم التقارير أنه يتم استخدام هذه الطائرة من قبل شركة قوات فاجنر الروسية.

وأعلنت مصادر بالجيش المالي، أنّ الطائرة التي سقطت قرب مطار جاوا العسكري تنقل معدات وفرقا عسكرية.

وفي الشأن ذاته، كشفت وسائل إعلام تابعة لقوات فاجنر الروسية، إنّ الطائرة التي تحطمت في مالي مستأجرة وتابعة للقوات الجوية المالية.

وأوضحت وسائل الإعلام التابعة لقوات فاجنر، أنّ الطائرة التي تحطمت في مالي لم يتم إسقاطها والخطأ كان من الطيار، مؤكدة على أنّ الطائرة مستأجرة من قبل جماعات في مالي.

ووفقا لوسائل إعلام دولية، فإنّ أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي.

طائرة الشحن الروسية Il-76، هي ناقلة جوية استراتيجية متعددة الأغراض، ثابتة الأجنحة، ذات أربعة محركات، صممها مكتب تصميم إليوشن التابع للاتحاد السوفيتي كسفينة شحن تجارية في عام 1967، لتحل محل أنتونوف An-12.