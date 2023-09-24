سيتي كلوب بنها يستضيف مبادرة خطى بحضور 6 ألاف مواطن

بالتعاون مع "حياة كريمة "..

استضاف سيتي كلوب بنها "مبادرة خطى" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لمساعدة ذوي الهمم في احتفالية شهدها 6 آلاف مواطن .



يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مجموعة أندية سيتي كلوب ومؤسسة حياة كريمة وبمقتضاه استضافت أندية سيتي كلوب ملتقى التوظيف في محافظات القليوبية وكفر الشيخ والشرقية وبني سويف ، فيما تستمر مبادرة خطى لتشمل 7 محافظات على مستوى الجمهورية .



وتسعى مجموعة أندية سيتي كلوب المنتشرة في أنحاء الجمهورية لأداء دورها المجتمعي في خدمة أبناء المناطق الجغرافية في محيط تواجدها بجانب رسالتها الرياضية والخدمية لأبناء المجتمع المصري كأحد أهدافها الرئيسية.