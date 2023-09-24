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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالتعاون مع "حياة كريمة "..

سيتي كلوب بنها يستضيف مبادرة خطى بحضور 6 ألاف مواطن

بوابة الوفد الإلكترونية

استضاف سيتي كلوب بنها "مبادرة خطى" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لمساعدة ذوي الهمم في احتفالية شهدها 6 آلاف مواطن .


يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مجموعة أندية سيتي كلوب ومؤسسة حياة كريمة وبمقتضاه استضافت أندية سيتي كلوب ملتقى التوظيف في محافظات القليوبية وكفر الشيخ والشرقية وبني سويف ، فيما تستمر مبادرة خطى لتشمل 7 محافظات على مستوى الجمهورية .


وتسعى مجموعة أندية سيتي كلوب المنتشرة في أنحاء الجمهورية لأداء دورها المجتمعي في خدمة أبناء المناطق الجغرافية في محيط تواجدها بجانب رسالتها الرياضية والخدمية لأبناء المجتمع المصري كأحد أهدافها الرئيسية.

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