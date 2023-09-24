2 أكتوبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان‎

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة 57 متهما بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة وذلك لـ 2 أكتوبر المقبل.



وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بقتل مواطنين بسبب وقوع مشاجرة بينهم.



أمر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مواطن بالرصاص في مشاجرة بينهما.



وكانت قد كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصابًا بطلق نارى بالرأس.

بالفحص والتقنين بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة - وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم و بين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش، وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار.