دورة تدريبية للعاملين بمركز الكلى بالفيوم

نظمت إدارة التدريب بمديرية الصحة بالفيوم،بالفيوم، بقيادة الدكتورة اسماء شريف مدير الإدارة، تدريبا لمدة 4 ايام بقاعة مركز الكلى الجديد بمستشفى الفيوم العام ضمن المشروع المصرى لمواجهة مخاطر السكتة القلبية، تحت شعار(أنقذ حياة) وهو أحد مشاريع الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، والذى يهدف الى البحث عن الضحايا المحتملين للسكتة القلبية .

وأقيم التدريب برعاية البنك الاهلى المصرى و فى اطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان والكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة والعاجلة برئاسة الاستاذ الدكتور شريف مختار استاذ امراض القلب والرعاية الحرجة بكلية طب قصر العينى- جامعة القاهرة، وبرعاية الدكتور حاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وحضر التدريب 60 من العاملين بمركز الكلى (فريق طبى -اداريين) وايضا من بعض الادارات والمستشفيات وتم التدريب على اساسيات الانعاش القلبى الرئوى.

وقام بالتدريب اطباء اعضاء هيئة تدريس بكلية طب قصر العينى الدكتور أحمد سعيد والدكتور عبد الله يوسف والدكتور رامى خالد، وقام بالتنسيق للتدريب الدكتورة رشا جمعة من ادارة التدريب بالمديرية وايمان حلمى ادارية بالبرنامج.

ورشة عمل

وكانت وزارة الصحة والسكان قد نظمت ورشة عمل لتنشيط ترصد برنامج أمراض الاسهال (ADI) المقام بمستشفي الفيوم العام، وذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتورة هانم عبد الرؤوف -مدير عام الادارة العامة لمكافحة الامراض المعدية بوزارة الصحة والسكان وباشراف الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية والدكتورة مروة احمد فؤاد -مدير الامراض المعدية .

وقام بالتدريب الفريق المركزي للتسممات الغذائية بقيادة الدكتورة انجي نشأت ومحمد ضيف، وحضر الورشة 20 متدرب من فريق اشراف المديرية للأمراض المعدية والترصد و فريق الترصد باداره بندر الفيوم و فريق ترصد مستشفي الفيوم العام و مدير اداره المعامل بالمديرية ومدير معمل المستشفي الفيوم العام وفريق العمل بالمستشفي بقسم الاطفال وعنايه الاطفال

وتم التدريب بقاعة التعليم الطبى المستمر بمستشفى الفيوم العام لمدة يوم واحد.

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