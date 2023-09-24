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الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيقات مع شاب متهم بابتزاز فتيات وسيدات عبر تطبيق فيسبوك

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل النيابة المختصة التحقيقات مع شاب متهم بابتزاز فتيات وسيدات عبر تطبيق "فيسبوك".

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عاطل عن العمل وله سوابق جنائية، وضبطته الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، وبحوزته جهاز حاسب آلي وهاتف محمول وهارد ديسك محمول.

وتبين من المضبوطات وجود آثار ودلائل على إدارة المتهم لحسابين، إذ ينتحل من خلالهما شخصيتين وهميتين ويستقطب الفتيات والسيدات بإيهامهن بتوفير فرص عمل موديل - عارضات أزياء - وبعد استدراج الفتيات، يتحصل المتهم منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن ثم يستخدمها لتهديد الفتيات وابتزازهن.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم يحرض الفتيات على تصوير فيديوهات خادشه للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، كما كان يحصل على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات".

الجريدة الورقية