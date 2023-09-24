محمد صلاح يدخل أبواب تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق النجم الدولي محمد صلاح رقما قياسيا في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه في شباك وست هام يونايتد بالبريميرليج.



سجل محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول عبر ركلة جزاء في شباك وست هام يونايتد في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.



بات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي يصنع أو يسجل في 12 مباراة متتالية، للمرة الثانية في مسيرته.



المرة الأولى كانت لـ 15 مباراة متتالية في الفترة ما بين أغسطس 2021 حتى شهر ديسمبر من العام نفسه، قبل أن يكرره صلاح مجددا الأن بعدما بدأ ذلك في شهر أبريل الماضي حتى وقتنا الحالي.



ويعتبر هدف صلاح الثالث له في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما سجل أولى أهدافه أمام بورنموث، وأستون فيلا.

