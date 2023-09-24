محافظ قنا يوجه بتشكيل لجان لمتابعة الانتهاء من استعدادات المدارس

ردًا على ما نشرته الوفد

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، بتشكيل لجان متابعة تحت إشراف مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لمتابعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات، وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم مضيفاً أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين بالأمس، والذى وجه خلاله بضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب، حضر الاجتماع حسام حمودة السكرتير العام ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ورؤساء شركات المرافق.

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تجهيز ١٠٧٩ مدرسة بمراكز وقري المحافظة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، تشمل جميع المراحل التعليمية، منها ٢١ مدرسة إنشاء جديد تضم ٢٩١ فصلا، و تدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد ٣٧٦٠ تختة ومقعد جديد، بدلا من التُخت والمقاعد المتهالكة حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب، لافتا إلى أنه تم التأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة ورفع كفاءة المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس وخارج الأسوار.

وأشار إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين قامت بتنظيم معارض "أهلا مدارس " في عدد من مدن المحافظة، لتوفير كل الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

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وكانت الوفد قد أعدت تقريرا يوم الأحد الماضي الموافق 17/سبتمبر/ 2023 تضمن رصد لأبرز المشاكل التى تواجه عددًا من المدارس فى محافظة قنا قبيل بدء العام الدراسي الجديد والذى سينطلق خلال أيام.