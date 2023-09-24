محافظ سوهاج يستقبل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال زيارته للمحافظة لتفقد ومتابعة مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، بتوجيه من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وجلال أبو الدهب وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

ورحب محافظ سوهاج، برئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والوفد المرافق له، مؤكداً أن سوهاج تشهد طفرة تنموية فى جميع القطاعات ومن أهمها قطاع الثقافة، مشيرا إلى مشروع تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي والذى يعد واحدا من أهم مشروعات قطاع الثقافة بالمحافظة، مؤكدا على أهمية مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، وما تشمله عملية التطوير لـ " مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، وواجهات المبني، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر".

ومن جانبه وجه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم والمستمر لأنشطة ومشروعات الثقافة على أرض المحافظة، مثمنا متابعته الحثيثة لكل المشروعات، خاصة مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، للاطمئنان على نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات.