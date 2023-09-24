الخليفي : باريس يمتلك أفضل لاعب في العالم

أشاد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، بالمردود المميز الذي يقدمه كيليان مبابي مهاجم فريقه ، بعد تمكنه من تسجيل 8 أهداف في 5 مباريات.





وقال الخليفي خلال تصريحات ، نقلتها صحف فرنسية اليوم الأحد ، أن باريس الآن يمتلك أفضل لاعب في العالم “كيليان مبابي” ، موضحًا أن اللاعب الشاب فرض نفسه على الجميع ويستحق بجدارة حصد الكرة الذهبية.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري ، ويحق له الانتقال المجاني ، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى انتظار ريال مدريد الصيف المقبل للظفر بخدماته.

حديثه عن ميسي ..

وخلال النصريحات ، تحدث ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقف الأرجنتيني ميسي مع ناديه السابق، بعد مساهمته الأخيرة مع منتخب بلاده في التتويج بمونديال قطر.

كان ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، سبق وأن أدلى بتصريحات أخيرة أنه لم يحظ بالتقدير الكافي مع ناديه عقب التتويج بالمونديال، على عكس ما تم مع باقي لاعبي المنتخب في أنديتهم الخارجية.



وفي هذا الإطار ، قال الخليفي، خلال تصريحات نقلتها الصحف الفرنسية، اليوم الأحد، إن ميسى نال التكريم الكامل وكل أنواع التقدير كافة، وتم الاحتفال به بشكل مصغر رفقة الزملاء على هامش تدريبات باريس ، لكننا في الأخير نادٍ فرنسي والتتويج بالمونديال جاء على حساب منتخب فرنسا، وبالتالي من غير المنطقي أن يتم إقامة حفلة كبرى له لحساسية الأمر.

واختتم حديثه عن اللاعب الأرجنتيني قائلاً : ميسي لاعب كبير حتى الآن واحترام ما قدمه مع باريس ومنتخب بلاده في مونديال قطر أمر واجب.