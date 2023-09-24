إحباط ترويج كمية من اللحوم مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة في وزارة الداخلية من ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية استهدفت عددا من ثلاجات حفظ السلع الغذائية، والمحلات التجارية والأسواق، أسفرت عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط عددا من قضايا الغش التجاري، واحتكار سلع عن البيع.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.