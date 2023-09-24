الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في المجال الاحصائي.. تعاون مشترك بين العدل والمركزي للتعبئة العامة والإحصاء

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

شهد  المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة  والجهاز، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الإستفادة من خبرات  الدولة في مجال الرقمنة،  وسعياً منها نحو تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وبناء القدرات الإحصائية بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية. 

 وزير العدل واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

ووقع البروتوكول كلاً من مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة ، والسيدة  رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات.

يأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة وزارة العدل نحو التحديث  المستمر لمنظومة العدالة الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات المستخرجة منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

 وزير العدل واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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