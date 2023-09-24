الخليفي: مبابي جزء من عائلة باريس.. ويستحق الكرة الذهبية

أكد ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، أن جناح الفريق كيليان مبابي، يستحق الفوز بلقب الكرة الذهبية خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات التي قدمها في الاَونة الأخيرة.

وشدد الخليفي على أن المشاكل تحدث في أي عائلة، كما أن مبابي يعد جزءًا من هذه عائلة باريس سان جيرمان.

تصريحات ناصر الخليفي

تحدث ناصر الخليفي في تصريحات أبرزتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، حيث قال: "الأزمات والمشاكل دائمًا ما تحدث لأي عائلة، لكن من الجيد أن تظل في الداخل".

وتابع: "مبابي جزء من عائلة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "بالنسبة لي مبابي أفضل لاعب في العالم، فهو بالتأكيد يستحق الحصول على الكرة الذهبية".

ويرفض مبابي التجديد مع باريس سان جيرمان، بعدما قام بمخاطبة إدارة باريس سان جيرمان بعدمرغبته في استكمال عقده،والذي يمتد لموسم إضافي ثالث.

يذكر أن مبابي ينتهي تعاقده في الصيف المقبل من عام 2024، لكن هناك بند في العقد يُتيح له الاستمرار حتى 2025 برشى الطرفين.