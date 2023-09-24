المشدد 6 سنوات لعصابة تزوير المستندات الرسمية في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطلين، كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المستندات الرسمية فى المرج.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام، المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، حيث ضبط بحوزتهما عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، إضافة إلى أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومعدة للتزوير – 10 فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، بإستخدام فرخى الكربون المضبوطه بحوزتهما، بقصد ترويجهما على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 6 سنوات.