سون يقود تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة أرسنال في ديربي لندن

أعلن الجهاز الفني لفريق توتنهام عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام أرسنال ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، والتي تنطلق في الرابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الإمارات".

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: جيجيلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستيني أودوجي - كريستيان روميرو -ميكي فان دي فين - بيدرو بورو

خط الوسط: يفيس بيسوما - بابي ماتار سار - جيمس ماديسون

خط الهجوم: سون هيونج مين - ديان كولوسيفسكي - جونسون.

ويحتل توتنهام وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، بينما اَرسنال في المركز الثالث بنفس رصيد السبيرز، فيما يحتل ليفربول نفس الترتيب بهذا الرصيد من النقاط.