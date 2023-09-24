محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام وست هام

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة وست هام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح على رأس الهجوم، بينما عاد المدافع فيرجيل فان دايك للخط الخلفي بعد الغياب لمباراتين بسبب الطرد أمام نيوكاسل يونايتد.

تشكيل ليفربول أمام وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

في الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث بـ 13 نقطة، بينما يأتي وست هام في المركز الـ6 بـ 10 نقاط.