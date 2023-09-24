ضبط 264 قضية مُخدرات و175 قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(264) قضية مخدرات ، (175) قطعة سلاح ناري ، وتنفيذ (85862) حكم قضائي متنوع.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (264) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (286) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (140,585 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (60,500كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,677 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (24,490كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,385 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (800 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (756 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (375جرام).

كمية من مخدر بذور الخشخاش وزنت (20 جرام).

عدد (9268) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (175 قطعة سلاح نارى بحوزة 156 متهم).. وذلك على النحو التالى :

رشاش.

(30) بندقية آلية.

(28) بندقيةخرطوش .

(4) طبنجات.

(112) فرد محلى .

(509) طلقة مختلفة الأعيرة .

(30) خزينة متنوعة .

(201) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (85862) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(351) حكم جناية.

(26946) حكم حبس جزئى.

(4669) حكم حبس مستأنف.

(42637) حكم غرامة.

(11259) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (5) متهمينتخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (44) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (303) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27700) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.