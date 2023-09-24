موعد مواجهتي الأهلي وسيمبا التنزاني في افتتاحية دوري السوبر

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواجهاته في بطولة دوري السوبر الأفريقي ، بملاقاة نظيره سيمبا التنزاني 20 أكتوبر المقبل بالعاصمة التنزانية دار السلام ، في ذهاب الدور ربع النهائي من المنافسات ، على أن يأتي لقاء الإياب 24 من الشهر ذاته على ستاد القاهرة.



ومن المقرر أن يلاقي الفريق الفائز من هذا اللقاء في الدور نصف النهائي ، الفائز من المواجهة الأخرى بين بترو أتيلتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

افتتاحية مواجهات دوري الأبطال

ويواجه في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سانت جورج الإثيوبي في لقاء الذهاب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، لكن الأهلي سبق وأن تقابل من قبل ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا.



المواجهة الأولى للأحمر مع الأندية الأثيوبية كانت مع نادي البن الأثيوبي بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لقاء الذهاب في أديس أبابا أقيم يوم 22 مارس 1998م وانتهى بالتعادل 1-1، وفي لقاء العودة بالقاهرة في 3 أبريل 1998 تعادل الفريقان 2-2، وخرج الأهلي نتيجة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين.



أما ثاني مواجهات الأحمر أمام فرق أثيوبيا ، كانت مع نفس الفريق البن الأثيوبي، وفي نفس الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في أديس أبابا يوم 25 مارس 2012م، وفي لقاء الإياب بالقاهرة يوم 8 أبريل 2012م، فاز الأهلي 3- صفر، وأكمل طريقه وفاز بالبطولة.



المواجهة الثالثة والأخيرة للأهلي كانت أما فريق جيما أبا جيفار، بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر يوم 14 ديسمبر 2018، وفاز جيما أبا جيفار في أديس أبابا بهدف للا شيء يوم 23 ديسمبر 2018م.