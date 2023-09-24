الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط المتهم بسرقة شقة سكنية بالمنوفية

سرقة شقة سكنية
سرقة شقة سكنية

تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرة أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء، يفيد بتلقيهم بلاغا من مالك محل محمول، مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شقته الكائنة بذات العنوان.

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وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور.

 وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وقرر بصرف باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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