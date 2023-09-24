الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فيضانات تغرق أحياء سكنية في الهند (فيديو)

فيضانات الهند
فيضانات الهند

اضطر سكان ناجبور، العاصمة الثانية لولاية ماهاراشترا، إلى الفرار من منازلهم بعد أن غمرت الفيضانات والأمطار الغزيرة يوم السبت أحياء بأكملها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، دخول مياه الفيضانات ما يصل إلى 10 آلاف منزل في المدينة، والناس يمهدون طريقهم عبر المياه التي تصل إلى الركب على الطرق. 

وفقد أربعة أشخاص حياتهم، وجرى نقل ما لا يقل عن 400 شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات إلى مواقع أكثر أمانًا.

ضحايا الفيضانات في الهند

ومن بين الضحايا امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً تدعى سانديا دور، غرقت في غرفتها، ودخلت مياه الفيضانات منزل سانديا ووالدتها ساياباي دور “72 عامًا” في سوريندراغاد، مما أدى إلى تمكن الأقارب من إنقاذ الأخيرة بينما تُركت الأولى حيث لم يكن من الممكن نقلها من سريرها. 

وقال فريق الإنقاذ: “لقد غرقت سانديا دور بعد أن ارتفع منسوب المياه في الغرفة”.

وقيم نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا ديفيندرا فادنافيس صباح الأحد، الوضع وزار منازل العائلات المتضررة في أكبر مدن فيداربها. 

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