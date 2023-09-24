محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقا للجدول الزمني.

وتفقد محافظ الغربية، مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع رحمي استمرار الأعمال داخل عنبري الإنتاج والتربية، بالمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع رحمي، مشروع تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات عدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية واطفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

واختتم المحافظ جولتة بتفقد أرض المجزر القديم تمهيداً للاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور الاستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا.